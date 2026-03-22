◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）町田は敵地で浦和に２―１で勝利した。前半２６分にＭＦ望月ヘンリー海輝がＭＦ中山雄太の浮き球パスをスライディングで合わせて、先制点を獲得。後半１０分に追いつかれるが、同３６分にＦＷ相馬勇紀が自ら奪ったＰＫの好機を冷静にものにし、勝利をたぐり寄せた。黒田剛監督は「今日は４連戦の中での４戦目。心身共にかなり疲労も蓄積した中