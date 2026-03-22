◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第８節Ｃ大阪１―１（ＰＫ６―５）神戸（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪がホームでＰＫ戦の末、神戸を振り切った。存在感を見せたのが、移籍２年目の２９歳、ＤＦ井上黎生人（りきと）だ。前半１２分、味方のコーナーキックに合わせてゴールを背にして、ボールを反らせるようなヘディングシュート。ネットを揺らし、加入後初ゴールで先制した。「シバ（キッカーのＭＦ柴山昌也）のボ