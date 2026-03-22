「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハム・清宮幸太郎内野手が１軍合流初戦で中前打を放った。「２番・一塁」で出場。三回１死の第２打席で、ヤクルトの先発・小川に追い込まれてからファウルで粘ると、１３球目のフォークを鮮やかに中前にはじき返した。キャンプ中に右肘関節炎で離脱。１１日に実戦復帰後、２軍戦では３本塁打を放っていた。オープン戦最終戦で結果を残し「やっぱ