衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第8話よくないよ！！【編集部コメント】この親にしてこの子あり。コウセイさんもお義母さんの行動をあまり気にしていない様子ですね……。が、「ユズの身体に害があっては困るでしょ？