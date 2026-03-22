子どもが大学に進学をする場合、奨学金を利用することもあるでしょう。大学は高校よりも学費が高くなりますから、家庭によっては払えないこともあるのでしょう。でも子どもが生まれてから大学に進学するまでには18年という時間があります。そう考えると、ある疑問が出てくるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『奨学金の返済があることが悪いわけではない。そこから見えてくる家庭環境が問