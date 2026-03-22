ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」は23日が初日。22日は前検が行われた。リズム良く住之江に乗り込んできた。榎幸司（43＝長崎）は前走の下関一般戦で優勝。「エース機でした。1枠だったけど逃げじゃなくて2マーク抜き」と笑顔で振り返った。今節は新エンジンとあって現状は手探り状態。とはいえ当地は24年12月にエース機を駆使して優勝している。昨年もエース機を引き当てて優出