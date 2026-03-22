「中国発展フォーラム」で演説する中国の李強首相を映す大型画面＝22日、北京（共同）【北京共同】中国の李強首相は22日、外国企業トップらを北京に集めて開いた「中国発展フォーラム」で演説した。国営通信新華社によると「各国企業が中国で安心して発展し、大きく活躍できるようにしていく」と述べ、投資を呼びかけた。日中関係が冷え込む中、昨年参加した日本企業は招かれなかった。フォーラムの出席者リストには米アップル