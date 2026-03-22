【その他の画像・動画等を元記事で観る】先日、故郷の奄美大島にて「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」を開催し大盛況を収めた奄美大島出身のアーティストReoNa。その「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」より「結々の唄」のフル尺ライブ映像が3月26(木)20:00に公開されることが発表となった。また、“シマユイあまみ”のステージ上で情報解禁された【ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロ