【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の大泉洋が22日、都内で行われた「探偵はBARにいる」シリーズ最新作製作発表会⾒に、共演の松田龍平、メガホンをとった白石和彌監督とともに出席。大泉がプロデューサーにお願いしたことを明かした。【写真】大泉洋、人気俳優と対談◆「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」気鋭のミステリー作家・東直⼰の「ススキノ探偵シリーズ」を原作として⽣まれた映画『探偵はBARにいる』シリ