グラビアアイドルで起業家のくりえみさん（31）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つタイトなワンピ姿を披露した。夜景バックに「マジ天使」な笑顔くりえみさんは、バンコクのレストランを訪れた様子で、夜景をバックに光沢感のある素材のタイトなキャミワンピ姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュ系の光沢感のある細いストラップのワンピースを着用。夜景をバックに微笑んでい