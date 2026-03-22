ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「3月後半に金運を呼び込む『財布の中身』3つのルール」について解説します。3月も後半に入り、年度末の慌ただしさとともに、4月からの新生活に向けて「心機一転、運気を上げたい」と感じる時期になりました。特に金運は、日々のちょっとした習慣が呼び水になると言われています。今回は、3月後半に意識したい