3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、4月から遠距離恋愛が始まるというリスナーから届いたメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を控えるMrs. GREEN APPLE