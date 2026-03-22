◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、１軍復帰初打席で中前打を放った。「５番・右翼」でスタメン出場すると、２回先頭で迎えた初打席、ヤクルト先発・小川の１３９キロのカットボールを、右中間方向へ鋭いライナーで打ち返した。ファームでの好調を、１軍の舞台にもそのまま持ち込んだ。万波は「ファームでやってきたことに関しても、状態に関してもすごい自信