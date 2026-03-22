俳優の大泉洋、松田龍平が２２日、都内で人気映画シリーズ９年ぶりの新作「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（白石和彌監督、１２月２５日公開）の製作発表会見に出席した。シリーズ第４弾は、タイトルが「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ」。かつて探偵（大泉）が愛した女性・純子が登場するなど、ほろ苦い大人の恋の結末を描く。９年ぶりの再始動に探偵役の大泉は「懐かしくもあり、楽しく、私は探偵が好きなんだな