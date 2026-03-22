◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの古林睿煬投手が、９回に４番手として登板。２死から打者・増田への４球目、決めにいった真っすぐが１６０キロをマークした。９回を任され１回２四球、１奪三振、無失点。「自分の感覚としては状態よかったんですけど、効率がよくなかった。２９球使っちゃったので、もっと効率よくアウト取れるようにやっていきたい」と反省した。自己最速更新に