原宿系クリエイターのしなこと3人組YouTuber・竹下☆ぱらだいすは22日、都内で行われたテレビ朝日系の子ども向け新番組『よーい！スターと！トビダスクール』（毎週日曜前8：00〜8：30）囲み取材会に参加。初回収録を終えた感想や意気込みを語った。【全身ショット】かわいい！カラフルな衣装を着こなしたしなこ同番組は子どもたちの好きなこと、やりたいことを応援する番組で、4月5日に放送が始まる。司会進行を務めるのは