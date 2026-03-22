◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1（6PK5）1神戸（2026年3月22日ヨドコウ）神戸は2試合連続PK戦で敗れたものの、プロ5年目のMF日郄光揮（22）に待望のリーグ初ゴールが生まれた。1点ビハインドの後半22分、相手のクリアボールを拾うと左足を振り抜いた。「鮮明には覚えていないけどトラップがうまく決まった。やったりました！」と声を弾ませた。ACLE1次リーグ・ジョホール戦（マレーシア）で存在感を発揮。徐