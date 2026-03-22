MISIAの新曲「ガムシャラ」が、NHK『ダーウィンが来た！』の新テーマソングに決定した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、King & Prince、嵐、MISIA……さまざまな形で“夢と魔法”を届けるディズニーコラボ） 2019年4月から現在までMISIAの「AMAZING LIFE」がテーマソングとして起用されていた同番組。放送開始20年の節目を迎える今年、MISIAが新たな楽曲を書き下ろした。新テーマソング「ガ