Zilqyが、ワンマンライブ『From Zero To One』を7月11日に東京 Veats Shibuyaにて開催する。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） Zilqyは、Anna（Vo）、Toki（Gt）、Miho（Ba）、Kano（Dr）からなる4人組バンド。本情報は、本日3月22日よりスタートした初のツアー『Rise To Liberation』の新横浜公演にて発表され