バルセロナはレアル・ソシエダに所属するスペイン代表GKアレハンドロ・レミロの獲得に関心を示しているようだ。22日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が報じている。レアル・ソシエダの守護神レミロのクラブとの現行契約は、2027年6月30日までとされている。同選手の契約解除金は5000万ユーロ（約92億円）と報じられているものの、今夏に契約最終年を迎えることから、1500万ユーロ（約27億円）まで引き下げられる