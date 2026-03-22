一から自分たちの手で、324日かけて作った新たな木造船で、開拓13年の夢、隣の島へ上陸を果たしたが、この船でもう一つの夢が「大物釣りたいな」釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物に食いつかせるサビキ釣り。跳ねるような動きで魚をおびき寄せる。すると「あ、来た！」「2匹付いてる」「船変わるだけでこんな釣れる？」船の安定性が増したのか、シンタローと郄地が20分たらずで8匹の爆釣。最終的には城島と合わせて、わずか3