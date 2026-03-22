［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜／３月22日／MUFGスタジアムMUFGスタジアムこと“国立”で川崎がホームゲームとして開催した横浜との神奈川ダービー。様々なイベントを催すなど川崎のさすがの“企画力”が光り、５万275人の観衆を集めたが、試合は川崎が０−５で敗れる結果となった。試合後、川崎の選手がゴール裏に挨拶に向かうと響き渡ったのが盛大なブーイングだった。所属17年目の小林悠は「（これだ