【その他の画像・動画等を元記事で観る】 EBiDAN注目の6人組ボーカル＆ダンスグループ Lienelのメジャーデビューと楽曲タイトルが発表された。 ■Lienelメジャーデビューのための鍵はシンガポールにある契約書？ スターダストプロモーション所属 EBiDAN注目の6人組メインボーカル＆ダンスグループ Lienel。3月18日に新宿住友ビル 三角広場で開催された1st E