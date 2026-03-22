【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今年で7回目を迎える沖縄の野外音楽フェス「HY SKY Fes 2026 & Special Night」DAY2の公式レポートが到着した。 ■世代を超えた歌声とパフォーマンスがみんなを繋ぐ最高のフェスの風景 沖縄でHYが主催する7回目の野外音楽フェス「HY SKY Fes 2026 & Special Night」は、史上初の3日間フル開催に沸く中、3月21日に興奮冷めやらぬまま2日目を迎えた。初日の感動をバ