サッカー明治安田J1百年構想リーグ V・ファーレン長崎は21日、ファジアーノ岡山と対戦し、1-0で勝利しました。 V・ファーレンは前半、マテウスらが果敢にゴールを狙いますが、相手の堅い守備に阻まれ、スコアレスで折り返します。 後半も一進一退の攻防が続く中、アディショナルタイム、岩崎のクロスに合わせた山粼がゴールを決めます。 この1点を守り切り、2試合ぶりに勝利し