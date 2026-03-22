香港誌の亜洲週刊はこのほど、中国における人工知能（AI）の軍事作戦への応用を紹介する記事を発表した。作戦行動への投入だけでなく、AIを軍事利用する能力のあるなしで、発言力や威嚇力に大いに差が出るという。深センのあるAI開発企業は2025年、軍事関連での意思決定をするAIの大規模言語モデル（LLM）を発表した。この企業は、自社のLLMは戦闘指揮、無人兵器群の協同行動、戦略シミュレーションなど70以上の軍事応用で利用が可