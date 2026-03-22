22日未明、福井県あわら市で製材所や隣接する住宅などを全焼した火事で、周辺の建物の部分焼などを含めると被害はあわせて10棟に及んでいることがわかりました。警察と消防の調べによりますと22日午前0時10分ごろ、あわら市二面の島粼製材所から火が出て、木造2階建ての事務所兼作業場と木造平屋建ての倉庫を全焼しました。また製材所と隣接する住宅や飲食店などにも燃え移り、あわせて5棟が全焼しました。火はおよそ10時間