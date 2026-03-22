22日午前、福岡市中央区の住宅で男性が男に刃物のようなもので刺される事件がありました。警察は殺人未遂容疑で男の行方を追っています。警察によりますと、22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で「左脇腹を刺された」と男性から119番通報がありました。刺されたのは筑紫野市に住む建築業の男性（27）で、福岡市内の病院に搬送されましたが、全治1か月の重傷です。男性を刺した男は、刃物のようなものを持ったまま逃走しています