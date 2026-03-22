「ユニクロのジレは本当におすすめです！」と語るのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。2、3年に購入したジレを愛用していたmakiさんは、この春に出たユニクロの新作ジレが旧作より軽くなったのを感じ、新調したそう。これからの時季、羽織りとして大活躍間違いなしのジレの魅力と着まわしコーデを紹介してくれました。軽くてシワになりにくく最高な「テーラードジレ」ユニクロの「テーラードジレ」は軽くて羽織り