【WWE】SMACK DOWN（3月20日・日本時間21日／ノースカロライナ・ローリー）【映像】「クセ強」日本人美女、ド派手な“すけすけボーダー”衣装焦りを募らせる人気日本人女子レスラーだが、ド派手な髪色と衣装の組み合わせは健在。独特なセンスを見せつける最新ビジュアルが話題を呼んでいる。日本時間21日放送のWWE「SMACK DOWN」では、日本人スーパースターのジュリアとパートナーのキアナ・