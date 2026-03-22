◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表ロコ・ソラーレが世界選手権で10年ぶりのメダルをかけて、スウェーデンとの3位決定戦に挑みます。予選リーグ3位通過の日本は21日、4強入りをかけたプレーオフでトルコに7-5で勝利。予選リーグで敗れた難敵を下しました。同日の準決勝では、カナダに3-11で大敗。第7エンド終わりには相手の勝利を認めるコンシードを宣言しようとするも、