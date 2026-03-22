Image: yukialione こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。近年は男性でも日傘利用するのが当たり前になり、傘は雨をしのぐ道具から移動を快適にするギアへと変わりました。せっかく使うなら機能性に優れた1本いいですよね？そこでご紹介したいのが「NEXレインゼロ」。超撥水技術で水滴がサッと落ち、風にも強く日傘としても使える万能タイプの折りた