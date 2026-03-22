プロ野球の２０２６年シーズン開幕が２７日に迫る中、不安定な国際情勢が選手たちの来日に暗い影を落としている。球界は２２日でオープン戦の全日程を終了。あとは各チーム内で調整し、ペナントを争う長い戦いが始まる。ただ、キューバ勢の見通しに不透明感が漂っている。きっかけは米国のドナルド・トランプ大統領（７９）に端を発するイラン攻撃で、キューバ国内は大規模な停電が発生するなど影響が広がっている。ソフトバ