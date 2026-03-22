?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）率いるＬＬＰＷ―Ｘの?逸材?藤原あむ（１４）が、Ｓａｒｅｅｅのデビュー１５周年記念大会（２２日、横浜武道館）で存在感を放った。ＬＬＰＷの道場で練習をしていたところ視察しにきたＳａｒｅｅｅから身体能力を買われ同大会への参戦を直接オファーされた藤原。この日は同じＬＬＰＷの里奈と組み、Ｓａｒｅｅｅの弟子であるＣｈｉ Ｃｈｉ＆叶ミクと対戦した。初めての大会場での試合