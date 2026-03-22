「白Tは似合わない気がする」「なんだか物足りなく見える」そんな理由で敬遠している大人世代におすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の「新作トップス」。絶妙にゆとりのあるシルエットにグラフィックのアクセントが加わることで、コーデをこなれて見せてくれそう。今回は、40・50代のカジュアルコーデに取り入れやすいアイテムをピックアップ。おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともに、その