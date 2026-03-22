ママ友同士の価値観の違いに戸惑うこともありますよね。無理に相手に合わせていくと、だんだん心が疲れてしまうことも。今回は筆者の友人から聞いたママ友同士のランチ会にまつわるエピソードをご紹介します。 高過ぎるランチ会！ 断る！ 勇気の一言！！