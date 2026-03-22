【セブン-イレブン】から、人気キャラクターとコラボした愛らしいシール帳が登場しました。ぷっくりとした厚みのあるカバーに可愛いイラストが描かれていて、お気に入りのシールを整理したり、交換したりするのがより楽しくなりそう。今回は、細部までこだわりが詰まったコラボシール帳をご紹介します。 エスターバニーの世界観を楽しめる愛らしいシール帳 3月上旬から順