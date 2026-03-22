米大学バスケットボールNCAAトーナメント米大学バスケットボールで規格外の長身を誇る選手が改めて注目を浴びている。「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つフロリダ大学のオリバー・リウ。身長は驚異の約236センチだ。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」はNCAAトーナメント1回戦のプレーリービューA&M大との一戦に出場したリウの特集記事を掲載。「身長7フィート9インチ（約236センチ）のオリバー・リウが、