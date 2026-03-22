グラビアアイドルの秋田そなが、17日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）3月24・31日合併号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。 【写真】清楚な彼女のギャップに驚きます 春らしい晴天の下、爽やかな衣装で清楚な雰囲気を醸し出す一方、部屋の中に入れば黒のランジェリーから、あふれんばかりのたわわな果実とオトナ女性の妖艶は表情を見せている。 自身のXでは発売日前日に「明日発売の『週刊SPA!』