MISIA 前人未到の秘境から身近な街の中まで、世界中の生きものたちに密着し、驚きと感動の物語を紹介するNHK「ダーウィンが来た！」。今年で放送開始２０年を迎える番組に現在テーマ曲*を担当しているMISIAが新たな楽曲を書き下ろした。新テーマ曲は新年度初回放送となる４月５日から使用される。※番組では2019年４月〜現在まで MISIAの「AMAZING LIFE」をテーマ曲として使用している。番組の見どころ３つの「SHIN