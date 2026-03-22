演歌歌手の竹島宏が２２日、大阪・新歌舞伎座で「竹島宏２５周年の入りＪｅｗｅｌＢｏｘ〜トパーズ〜」を開催した。竹島は昨年１月に自身初のミュージカル出演、４月には新歌舞伎座にて初の単独公演を達成。今年はデビュー２５周年を迎える記念イヤーでもあり、午（うま）年で年男でもある。「今年はこれまでやってみたいと思っていたけれど、なかなか踏み出せなかったことにチャレンジしていきたい一年にしていきたいと