サッカー元ブラジル代表のジーコさんの伝記映画「キンチーノのサムライ」（キンチーノとは、ジーコが生まれ育ったリオの地区の名前）が21日、ブラジル北東部レシフェの映画館で先行上映された。ジーコさん本人も出席し、集まったファンに「これは私の選手として、また人間としての真実を伝える映画だ。ぜひ楽しんでください」と挨拶した。この映画は2023年に制作が開始され、ブラジル国内各地、さらには日本でも撮影が行なわれた。