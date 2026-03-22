群馬県の上野村で21日、山林火災が発生し、現在も延焼が続いています。警察や消防によりますと、21日午前、上野村を訪れていた人から「30メートルくらい延焼している」などと通報がありました。22日は、ヘリ4機と消防隊などおよそ90人が、消火活動を行いましたが、これまでにおよそ72ヘクタールが延焼し、現在も鎮火に至っていないということです。上野村によりますと、火は一時、住宅がある場所からおよそ200メートルの地点まで迫