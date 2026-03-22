女子プロレスラーSareeeは22日、横浜武道館でデビュー15周年興行「Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−」を行った。メインはSareeeと彩羽匠の「スパーク・ラッシュ」にIWGP女子王者の朱里と橋本千紘が組んで対戦し、2693人満員のファンの前で勝利を届けた。入場では島谷ひとみ「太陽神」の生歌で登場。開始から朱里とSareeeが先発し、お互い厳しい攻撃。場外でも1歩も引かない。彩羽は橋本にサソリ