22日、都内で世界のこどもたちが集まり、「平和」や「AI」について話し合うイベントが開催されました。22日に行われた「国連を支える世界こども未来会議」は、世界の子どもたちが集まり、平和で豊かな世界について語り合うものでことしで6回目の開催となります。今回のテーマは、「平和」と「AIにはできない、新しい仕事をつくろう」の2つで、グループに分かれて議論しました。参加者（12）「日本に住んでいる人が多いから、ほかの