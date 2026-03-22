【ワシントン＝向井ゆう子、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランの発電所を攻撃し、壊滅させるとＳＮＳで表明した。イラン側は攻撃された場合、中東各地に反撃すると予告しており、地域の緊張は一層高まっている。トランプ氏が示した４８時間は、米東部時間２３日午後７時４４分（日本時間２４日午前８時４４分）に期限を迎える。トランプ