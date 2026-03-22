◇オープン戦西武2―4DeNA（2026年3月22日ベルーナD）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していた西武・隅田がオープン戦に初登板。先発して4回を47球で1安打無失点の好投。カーブ、フォークボールの変化が鋭く、安定感が際立った。ただ、本人は直球の威力に不満。WBC使用球とNPB球は感覚が異なるといい「ボールが小さく感じた。手でコントロールしてしまい、最後は出力も2、3キロ落ちた」と反省。降板後はブルペンに