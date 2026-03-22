「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪１（ＰＫ６−５）１神戸」（２２日、ヨドコウ桜スタジアム）負傷者が続出している神戸はＭＦ日高光揮のＪリーグ初ゴールとなる同点弾でＰＫ戦に持ち込んだが、６人目のＭＦ浜崎健斗のシュートがクロスバーを直撃して外れて、首位浮上はならなかった。神戸はＭＦ武藤嘉紀が今月１８日に手術を行い、当分の間は離脱。ＦＷ大迫勇也、ＤＦ酒井高徳も負傷を抱え、１８日のＧ大阪戦で負傷交代