＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】豊昇龍が手にした“もの凄い量”の懸賞束結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）が大関・安青錦（安治川）を初撃破。横綱が意地を見せた取組に館内は大いに沸いたが、一方で豊昇龍が受け取った分厚い懸賞金に相撲ファンがざわついた。これまで豊昇龍は安青錦に本割で4敗、2025年の十一月場所の優勝決定戦でも敗れ、0勝5敗と苦手としている相手だ。取組前、元NHK