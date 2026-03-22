赤ちゃんが家族に加わったら、2匹のワンコは温かく受け入れてくれて…？優しさあふれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破。「みんな可愛い」「うるうるした」といった声が寄せられています。 【動画：2匹の犬が『赤ちゃんを初めて会った』結果→ご挨拶の後も見守ってくれて…まるで本当のお姉さんのような光景】 赤ちゃんとワンコ2匹の初対面 YouTubeチャンネル「jiji&toto」に投稿されたのは、マ